Ilary Blasi: "Quarto figlio con Totti? Se lo vuole lo faccia con un'altra"

Fazio le ricorda di aver confessato recentemente di preferire il cibo al sesso, ma le fa anche notare che è molto magra e Ilary spiega: "Nella scala dei piaceri, io preferisco il cibo, a me piace mangiare! Cosa viene dopo? No, non lo posso dire!".





La Blasi parla dei pro e dei contro dell'essere la moglie di Totti: "E' umiliante stare con uno come Totti. Ho ricevuto una chiamata poco fa: 'Ahò, salutame Francesco'. Io ricevo telefonate così. Non vieni calcolata, sei inesistente".





La conduttrice racconta anche un episodio inedito, di come abbia imparato a fare la punture: "Non c'è cosa peggiore di un uomo malato in casa. Una volta ho provato a fargli una puntura e a casa sono scappati tutti. Volevo imparare a fare le punture: dividere le natiche, scegliere l'intensità... Un suo amico mi prestò la sua chiappa. Poi, mi è capitata la mia grande occasione. Un colpo secco, sono stata bravissima".



