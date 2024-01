Ilary Blasi sulle rivelazioni di Cristiano Iovino: "Non mi stupisce che sia arrivata ora questa sua dichiarazione"

Ospite a "Verissimo" Ilary Blasi torna a parlare della fine del suo matrimonio con Francesco Totti e commenta la smentita di Cristiano Iovino riguardo quel "famoso caffè" preso con la conduttrice tv e la sua amica. Il personal trainer ha infatti dichiarato a "Il Messaggero" che a mettere in crisi il matrimonio con Totti non sarebbe stato, dunque, come dichiarato da Ilary, un caffè, ma "una frequentazione intima risalente alla fine del 2021", quando lei e Francesco erano ancora sposati, ma già ai titoli di coda.

"Premetto, c'è una causa in corso molto complicata e non mi stupisce che sia arrivata solo ora questa sua dichiarazione - ha risposto Ilary Blasi nel salotto di Silvia Toffanin - tra l'altro Cristiano è stato citato da Francesco come testimone a dicembre quindi mi sorprende fino a un certo punto. Voglio comunque ringraziare Cristiano per avermi aperto gli occhi, a settembre 2022, sul passato di Francesco" ha proseguito Ilary.

Nonostante la situazione oggi difficile la conduttrice tv ha ammesso di aver avuto un bel matrimonio con Totti: "Rifarei tutto quello che ho fatto, non ho né rimpianti né rimorsi. Con il senno del poi però qualche segnale sulla fine della nostra storia l'ho avuto. Il primo quando non si è presentato al mio compleanno mettendo una scusa di lavoro, non vera. È stata la prima di una lunga serie di delusioni. Oggi la delusione resta ma guardo avanti, credo ancora nel matrimonio e nel futuro chi lo sa".

In conclusione Ilary Blasi confida a Silvia Toffanin di preferire la famiglia tradizionale ma vista l'attuale situazione non ha problemi ad adeguarsi: "Non riconosco oggi Francesco, mi sembra un'altra persona, ma detto questo saremo sempre parte della nostra famiglia. Nel mio libro in uscita l'ho invitato a cena, spero accetti".