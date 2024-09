"Il Trono di Spade" va all'asta: battuti oltre 2mila costumi e oggetti di scena

Tanti i progetti spin-off annunciati, anche se fino a ora l’unico ad aver visto la luce è "House of the Dragon", la cui prima stagione è andata in onda nel 2022. Un altro progetto è naufragato invece: "The Long Night", creato da Jane Goldman ("Kick-Ass", "X-Men: L'inizio") e da George R.R. Martin. Come protagonista era stata scelta Naomi Watts, e doveva essere ambientata circa 10mila anni prima degli eventi della serie originale, narrando il periodo di tempo in cui gli Estranei invasero Westeros. A febbraio 2024 l’Hollywood Reporter ha riportato una notizia che ha reso felici i fan di "Game of Thrones". HBO avrebbe messo in lavorazione un nuovo spin-off della saga fantasy ispirata ai libri di George R. R. Martin, che racconterà la sanguinosa conquista di Westeros da parte di Aegon Targaryen. Sarà un prequel che si inserirà nella timeline 300 anni prima rispetto alla serie madre. A scrivere il nuovo spin-off su Aegon il Conquistatore è stato chiamato Mattson Tomlin, un nome particolarmente richiesto a Hollywood ultimamente. E' infatti co-sceneggiatore di "The Batman" e "The Batman 2" di Matt Reeves, e si occuperà anche dell’adattamento cinematografico del film di "BRZRKR", il fumetto di Keanu Reeves, oltre a curare anche la serie animata di "Terminator".