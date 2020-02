Il tenero scatto di Lamberto Sposini per i suoi 68 anni

Compleanno in famiglia per Lamberto Sposini , che ha festeggiato i suoi 68 anni insieme alla figlia Matilde (18 anni). Davanti alla torta sorridono felici e a catturare l'attimo ci pensa un fotografo d'eccezione: l'amico Enrico Mentana. Su Instagram il collega ha infatti condiviso con il tenero scatto, commentando: "Padre e figlia, magic moment". Tantissimi i commenti positivi e gli auguri da parte dei follower.

Lamberto Sposini compie 68 anni e Mentana gli dedica un tenero scatto social Instagram 1 di 9 Instagram 2 di 9 Instagram 3 di 9 Instagram 4 di 9 Instagram 5 di 9 Instagram 6 di 9 agenzia 7 di 9 agenzia 8 di 9 agenzia 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

La figlia e la famiglia sono stati fondamentali in questi anni per il giornalista, colpito da un ictus nel 2011. Da quel momento è sempre rimasto lontano dai riflettori ma i colleghi, gli amici e i tantissimi fan non si sono certo dimenticati di lui. La sua pagina Instagram è stata infatti inondata di auguri vip e non solo, a testimonianza del grande affetto che lo circonda

Ti potrebbe interessare: