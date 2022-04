Il sex symbol Anna Falchi compie 50 anni tra calendari, cinema, tv e... amori

Leggi Anche Il relax di Anna Falchi è differente: eccola in topless e tanga sul letto

Nata in Finlandia, a 6 anni si trasferisce in Italia. A 17 anni, nel 1989, si classifica seconda a Miss Italia dove conquista anche la fascia di Miss Cinema. Così comincia la sua carriera da modella e attrice.

Girò lo spot della Banca di Roma diretto da Federico Fellini e poi fu protagonista del videoclip della canzone "Due" di Raf.

Poi arrivò il cinema con la pellicola d'esordio "Nel continente nero" di Marco Risi con Diego Abatantuono e molti film con i fratelli Vanzina e Neri Parenti.

Fino alla consacrazione ufficiale: nel 1995 Pippo Baudo la sceglie (con Clauida Koll) al suo fianco per la presentazione del Festival di Sanremo. Arrivano quindi i calendari senza veli e la televisione: da "Domenica In" allo "Zecchino d'oro". Quindi le fiction e il teatro.

In amore Anna è stata meno fortunata. Negli anni Novanta finì sulle prime pagine di tutti i settimanali la storia burrascosa con Fiorello e poi arrivò Max Biaggi. Nel 2005 si è sposata con l'imprenditore romano Stafano Riccucci per poi separarsi un anno dopo per le vicissitudini processuali del finanziere. Dal 2008 al 2010 si lega all'imprenditore romagnolo Denny Montesi, con cui ha avuto una figlia. Dal 2011 ottiene il divorzio da Ricucci, si fidanza con il deputato Andrea Ruggieri. Quest'anno è tornata protagonista in tv conducendo "I Fatti Vostri".

