Il Segreto, le anticipazioni della prossima settimana

In seguito ai fatti accaduti, Raimundo racconta a Julieta e Saul di aver impedito a Francisca di far riaprire il processo contro Saul.



Intanto il Generale accusa Emilia e Alfonso del tentato omicidio di Fe. Come prova, i civili trovano nella pensione lo stesso tipo di corda usato utilizzato per cercare di uccidere Fe.



Essendo molto preoccupato per Fe, Mauricio chiede a Raimundo la cortesia di parlare con Donna Francisca per convincerla a far vivere Fe sotto il suo tetto.



Nel frattempo Saul e Julieta devono lasciare Puente Viejo prima che Prudencio metta in atto la sua vendetta, ma non sanno ancora cosa fare.



In seguito alle accuse, Alfonso ed Emilia vengono arrestati e trasferiti in un carcere abbandonato. Tutti sospettano che si tratti di una vendetta da parte del generale per non aver trovato Nicolas.



Per aiutare i coniugi, Carmelo cerca di contattare gente importante senza ottenere risultati. Anche Irene decide di fare qualcosa e vorrebbe pubblicare l'inchiesta che stava conducendo ma che il generale le aveva proibito di portare avanti.



Così Matias decide di affrontare il Generale pretendendo di poter far visita in carcere a Emilia ed Alfonso. Il Generale non gli nega tale possibilità, ma gli chiede un giorno per dargli una risposta.



Intanto Mauricio veglia su Fe sperando che riprenda presto conoscenza affinché possa testimoniare in favore di Emilia ed Alfonso. Tuttavia, in un momento di distrazione, Francisca ne approfitta per aprire il suo cuore all’uomo ancora esanime sul letto.



Come sospettavano Julieta e Saul, Prudencio mette in atto il suo piano e, mentre la ragazza dorme, egli versa il veleno nel barattolo di valeriana non sapendo che in realtà ne farà uso solo Consuelo.



Irene, dopo le minacce del Generale, ritira il reportage ma Severo non è contento e decide di intervenire. Tuttavia il giovane finisce nei guai ma Irene lo salva: inaspettatamente tra i due scocca una scintilla che però l'uomo cerca di soffocare.