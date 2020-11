Il ritorno di Riccardo Guarnieri a "Uomini e Donne"

L'avevamo lasciato insieme a Ida, con la quale era uscito dal programma per vivere la loro storia d'amore. Ma le cose per Riccardo Guarnieri e la sua compagna non sono andate bene e il cavaliere è ritornato a far parte del parterre maschile di "Uomini e Donne" per rimettersi in gioco. "Mi dispiace essere qui a parlarne da solo", Riccardo racconta al pubblico di non essere rimasto in buoni rapporti con Ida e che la coppia non è mai riuscita a risolvere i propri problemi.

"Sono contento che sei tornato - dichiara l'opinionista Gianni Sperti che però precisa - mi dispiace che sia finita con Ida perché la vostra storia mi piaceva tanto". Riccardo non sembra voler perdere tempo e ritorna in studio con le idee chiare: conoscere Giulia, dama alla quale chiede subito un ballo.