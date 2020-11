Il ritorno delle sorelle Lecciso in tv: "Il trash è stata la nostra arma vincente"

Sono state un fenomeno mediatico a cavallo dei primi anni Duemila, oggi le sorelle Lecciso tornano in televisione e lo hanno fatto "Live - Non è la d'Urso" per affrontare le sfere del programma condotto da Barbara d'Urso. "Eravamo consapevoli di non saper ballare - esordisce Raffaella -. Questa è stata la nostra forza. Eravamo ironiche, le prime a ridere di noi". Loredana le fa eco: "Non ci usavano, eravamo chiamate e retribuite, seguivamo le direttive degli autori, che volevano alleggerire il pubblico".

La discussione si accende con Alda D'Eusanio, che si scaglia contro le gemelle sostenendo che il loro successo fu immotivato: "Raffaella ha fatto la sua tesi di laurea sul trash televisivo, che le è valsa 110 e lode. Abbiamo fatto del trash la nostra arma, non sappiamo cantare e ballare è vero ma è l’autoironia la nostra forza", è stata la risposta di Loredana, che poi ha tempo di parlare anche del suo rapporto con Al Bano: "Probabilmente ci avrei tenuto al matrimonio quando i nostri figli erano piccoli - dice -, per noi è importante l’unione mentale".