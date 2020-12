Il Natale di Alessia Marcuzzi: "Non vedevo Tommaso da settembre, è stato emozionante"

"Tommaso non lo vedevo dal 12 settembre, è stato molto emozionante rivedersi". Alessia Marcuzzi a "Verissimo" racconta il suo Natale particolare, segnato come quello di tutti dalle restrizioni causate dalla pandemia. La conduttrice sta passando le vacanze sola con Tommaso, senza l'altra figlia Mia: "Ci manca tanto Mia, ma sono molto felice di avere Tommaso qui con me. Di solito eravamo abituati a passare in ogni caso il Natale insieme, ma quest'anno non si può".

La conduttrice ha parlato anche del rapporto tra i suoi figli, avuti rispettivamente da Simone Inzaghi e Francesco Facchinetti: "Tra Tommaso e Mia ci sono dieci anni di differenza, solo adesso comincia a essere un rapporto un po' più affettuoso - rivela -, si sono sempre voluti bene, ma un po' per l'età, un po' per il fatto che Tommaso è andato a studiare all'estero, hanno sempre vissuto come due figli unici, perché non c'era tanta connessione: ora però lei è felice di avere un fratello maggiore".