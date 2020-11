Il mondo delle soap opera è in lutto: è morto Dietrich Adam, star di "Tempesta d’amore"

Il mondo delle soap opera è in lutto. è morto infatti a Berlino Dietrich Adam, famoso in Italia soprattutto per il suo ruolo nei panni di Friedrich Stahl in "Tempesta d'amore", trasmessa da Retequattro. L'attore tedesco aveva 67 anni e non sono ancora note le cause della sua scomparsa, che addolora tutti i fan e gli appassionati della serie tv.

L'annuncio della sua scomparsa, dato inizialmente dalle agenzie tedesche, è stato poi confermato sui social dal fratello dell'attore sul profilo Instagram ufficiale di Dietrich: "Cari amici e fan di Dietrich, l'annuncio della sua morte non è una fake... Mantenete il suo ricordo vivo così come in questa immagine", scrive Klaus Adam, pubblicando uno scatto in bianco e nero del fratello. Migliaia i messaggi di cordoglio social.

Dietrich Adam non è stato però solo la star di "Tempesta d'amore", un grande successo importato dalla Germania, che racconta amori, litigi, tradimenti e intrighi in un albergo sulle Alpi., bensì il protagonista di molte altre serie tedesche arrivate in Italia, da "Il commissario Zorn" a "Finalmente arriva Kalle", "Il commissario Schumann", "Il medico di campagna", "Il nostro amico Charly" e per nove anni nel cast del poliziesco "Squadra Speciale Cobra 11".

"Sturm der Liebe", titolo originale di "Tempesta d'amore" fu trasmessa per la prima volta il 26 settembre 2005 in Germania, mentre in Italia è apparsa per la prima volta il 5 giugno 2006 su Canale 5 e dal 2 luglio 2007 è passata a Rete4 con oltre tremila puntate totali.

