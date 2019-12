Il figlio "segreto" di Alessandro Borghese: "Non l'ho mai visto nemmeno in foto"

Alessandro Borghese in famiglia è beato tra le donne: la moglie Wilma, la suocera e le due bambine Arizona e Alexandra. Nella sua vita, però, c'è anche un altro figlio nato nel 2006, prima dell'incontro con sua moglie. "Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l'ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno", ha confessato lo chef a "Repubblica"