Il figlio di Brigitte Nielsen: "Mia madre non mi parla da un anno"

"Non sento mia madre da più di un anno". A raccontarlo è Killian Marcus Gastineau, figlio dell'attrice e modella Brigitte Nielsen, a "Live - Non è la d'Urso".

Killian ha spiegato i motivi di questa lite: "Quando lei è venuta a Milano le ho spiegato i miei problemi, sia economici e sia quelli legati all'alcol - ha detto - un giorno i miei fratelli mi hanno detto che stava organizzato un viaggio in Messico e lei mi ha detto che non potevo andare. Poi le ho scritto dei messaggi pesanti, in cui dicevo di non volerla più sentire, ma da allora è sta alzato un muro, mi ha bloccato su Whatsapp e non la sento da quasi un anno".

Killian ha poi voluto fare un appello: "Io le voglio tanto bene - ha detto - tutto si può risolvere, ma non vedo l'ora di rivederla".