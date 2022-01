Il dramma di Luca Ward: "Mia figlia soffre di una rara malattia"

L'attore e la moglie hanno due figli, Lupo e Luna, e sono sposati dal 2013. Durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno", Luca Ward ha spiegato: "Quando abbiamo aperto internet e abbiamo letto, è stato un disastro totale. Io sono andato proprio giù: ho sempre reagito bene alle avversità, ma qua potevo fare poco. Non ho mai detto 'perché proprio a me', sono cose che capitano. Ci sentivamo colpevoli all’inizio, pensavamo che fosse colpa nostra. È stato terribile".

Già a marzo 2021 aveva raccontato per la prima volta a Silvia Toffanin, a "Verissimo": "Quando un figlio nasce con una patologia ti senti responsabile. Per me è stata una mazzata, non riuscivo a metabolizzare questa cosa. Mia moglie invece è stata fortissima. Appena l’ha saputo lei ha immediatamente capito la gravità ed è stata lei a prendere in mano la situazione, è stata lei il capofamiglia… Ha scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi totalmente ai figli e lei aveva studiato tantissimo, è un'attrice fantastica. Non so se avrei avuto il coraggio di fare la stessa scelta. E devo dire che è stata la scelta giusta".

