Il cavaliere di "Uomini e Donne" Riccardo Guarnieri mostra muscoli d'acciaio

Sui social Riccardo si mostra infatti sempre solo. Non c'è traccia di alcuna dama, tanto che in molti sperano in un suo ritorno in studio nei prossimi giorni.

Il 42enne è pù in forma che mai. Merito della palestra e di una alimentazione sana, come più volte ha raccontato. Sui social mancava da luglio, questa nuova foto ha riacceso le fan. Settembre tempo di ripartenze...

