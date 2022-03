Ida Platano chiude con Alessandro: "Ho bisogno di un uomo con gli attributi"

Sembra essere arrivata al capolinea la relazione tra

Ida

Alessandro

Uomini e Donne

. Dopo una breve frequentazione tra diversi alti e bassi il giovane, che aveva già detto di non essere innamorato di Ida, continua a esprimere le proprie perplessità sul loro rapporto, avanzando anche l'ipotesi di allargare le sue frequentazioni nello studio di "".

"Se lui non decide allora decido io - ha sbottato in studio Ida Platano che è tornata sedersi nella platea delle dame - ho bisogno di un uomo

che abbia gli attributi

Armando Incarnato

e adesso basta". Nel frattempo, è scoppiato il caos in studio:si è infatti scagliato contro Alessandro. Per il cavaliere napoletano, ex di Ida, Alessandro sarebbe intenzionato solo ad approfittarsi della visibilità della donna: "Sei qui da aspirante fashion blogger, la tua idea è quella di collaborare con i brand sfruttando i follower che guadagni con la conoscenza di Ida… Sennò i seguaci dove li prendevi?", è stata l'accusa di Incarnato.