Ida e Riccardo di nuovo in crisi: "Ci sono tantissime cose che non vanno"

Ida e Riccardo tornano nello studio di "Uomini e Donne" e, come sempre, non mancano discussioni. Dopo la proposta di matrimonio arrivata prima di Natale, i due sembrano vivere l'ennesimo periodo di crisi.

Tutto sembra essere di nuovo rovinato a ridosso del Natale come svela Ida: “Non c’è stato un vero invito da parte sua, non mi ha chiesto di passare le feste con lui”.

Nonostante questo, la dama racconta di essere in un periodo buono: “Io mi sto riprendendo alla grande, sto cominciando ad uscire, sono molto più serena. Ci sono tantissime cose che in realtà non vanno.. Io l’ho invitato al compleanno di mio figlio, lui è venuto poi io gli ho chiesto di vivere con me. Lui mi dà della incoerente”. Riccardo si lamenta: "Perché dobbiamo venire qui a litigare ogni volta?". I due dunque sembrano non riuscire a trovare il giusto equilibrio di coppia, ce la faranno a tornare definitivamente insieme?