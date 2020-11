"I tuoi sono attacchi gratuiti", Michele si scaglia contro Armando

Sono diventati la coppia più litigiosa di "Uomini e Donne", chiaramente, dopo Tina e Gemma. Si tratta di Armando e Michele che discutono ancora una volta durante il trono over. "I tuoi sono attacchi gratuiti", Michele non sopporta l'invadenza di Armando che, invece, sembra aver intrapreso una vera e propria crociata contro il cavaliere campano.

Secondo Armando, infatti, Michele sarebbe nel programma per sola visibilità, non sarebbe interessato a nessuna delle sue corteggiatrici e ogni volta inventerebbe delle scuse per prolungare la sua permanenza nella trasmissione di Canale 5. "Non mi devi dire cosa fare, fatti i fatti tuoi", è, invece, la replica di Michele che ormai è attaccato da ogni fronte, non solo da Armando ma anche dalle dame del parterre femminile e dall'opinionista Gianni Sperti. La discussione si è animata al punto che è intervenuta la conduttrice Maria De Filippi che ha tagliato corto e invitato dame e cavalieri a proseguire oltre.