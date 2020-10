I gioielli di Moira Orfei all'asta, la famiglia: "È stata una sua decisione per salvare il circo"

A cinque anni dalla sua scomparsa, i gioielli più preziosi di Moira Orfei finiscono all'asta: ben 48 pezzi rari appartenuti alla regina del circo, tra cui smeraldi, diamanti, collane, anelli e addirittura il suo anello di fidanzamento, che verrà venduto a partire da 25 mila euro.



A raccontare i dettagli della vendita, nello studio di "Domenica Live", il figlio Stefano Orfei insieme alla moglie Brigitta Boccoli e al figlio Manfredi. "Nel periodo in cui è scoppiata la crisi, tra il 2008 e il 2009, tutti i circhi si sono adeguati e ridimensionati, come i teatri e altre aziende - spiega Brigitta senza nascondere l'emozione - Questo Moira non lo avrebbe mai accettato, per cui disse che ci avrebbe pensato lei. Voleva che il circo continuasse come era sempre stato, salvaguardando anche la salute e la manutenzione degli animali".



Come spiegato durante la trasmissione, il ricavato dell'asta andrà quindi interamente al mantenimento e alla manutenzione del circo, al quale Moira Orfei è sempre stata molto affezionata.