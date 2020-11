I 50 anni di Samantha De Grenet: "Ho avuto un tumore al seno, è stato un pugno in faccia"

Samantha De Grenet festeggia i suoi 50 anni a "Domenica Live". La showgirl racconta nel programma domenicale di Barbara d'Urso di aver superato il cancro: "Due anni fa ho sentito una specie di sassolino al seno - ha raccontato - quell'anno non avevo fatto il consueto controllo di screening per un altro problema. Per sicurezza sono andata a fare una visita, ma ero tranquillissima e ho avuto questa notizia. Per me è stato come un pugno in faccia".

La showgirl e opinionista televisiva è riuscita a superare la malattia grazie alla sua famiglia: "Avevo paura di lasciare da solo mio figlio - ha spiegato - ma quando l'ho rivisto quando mi sono operata è stato come tornare a vivere". De Grenet ha anche parlato della sua esperienza con il coronavirus, da cui è recentemente guarita: "Non ho ancora recuperato gusto e olfatto, un giorno stavo bene e il giorno dopo ho iniziato ad avere sintomi. Per fortuna è passata".