Hotel Eufemia, parla il papà dell'uomo tradito: "Per me un trauma"

Se Gianluca sembra convinto del perdono concesso a sua moglie Grazia che l'ha tradito con un altro uomo, non si può dire lo stesso di suo padre Gianni che esterna tutta la sua difficoltà verso la vicenda. Anche questa settimana a "Live - Non è al d'Urso" ci sono i protagonisti del tradimento dell'Hotel Eufemia. Le telecamere del programma di Canale 5 intervistano il suocero di Grazia che confessa: "Per me è stato un trauma. Non è stato bello quello che è successo, ma l'importante è che siano loro d'accordo", conclude alla fine l'anziano.

Grazia e Gianluca sono i protagonisti di un video diventato virale sul web. L'uomo aveva reso pubblico il tradimento di sua moglie avvenuto in un albergo di Palermo. Gianluca, però, ha perdonato la moglie con la quale è sposato da circa 10 anni e ha voluto spiegare tutti i particolari in diretta a Canale 5.