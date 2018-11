22 novembre 2018 15:01 Hotbird, Eutelsat potenzia il servizio con due satelliti sostitutivi Commissionati ad Airbus, saranno a regime nel 2022 e miglioreranno la qualità del segnale in Europa occidentale

Eutelsat Communications (NYSE Euronext: ETL) potenzia le performance di Hotbird commissionando ad Airbus Defence and Space due nuovi satelliti per sostituire i tre attualmente operativi. Hotbird, la principale posizione orbitale del gruppo a 13 ° Est, ha un’audience stimata in Italia di circa 10 milioni di case.

I satelliti, elettrici e ad elevata potenza, entreranno in servizio nel 2022 per servire Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Rafforzeranno la qualità dei servizi broadcast forniti ai clienti di Eutelsat su Hotbird, garantendo il miglioramento della performance in Europa occidentale e in Polonia. Inoltre, offriranno funzionalità avanzate in termini di protezione dell’uplink del segnale, nonché un’eccezionale ridondanza in orbita. Hotbird, ricorda l’amministratore delegato di Eutelsat, Rodolphe Belmer, "ha contribuito all’evoluzione dei formati di trasmissione televisiva sin dalla sua creazione e che costituisce un pilastro della nostra strategia video".

Con una massa al decollo di 4,5 tonnellate e una potenza elettrica di 22 kW, i satelliti a propulsione elettrica saranno basati sull’innovativa piattaforma Eurostar Neo di Airbus Defence and Space, che sarà prodotta, assieme ai loro payload ad elevate prestazioni, nelle loro strutture del Regno Unito a Stevenage e a Portsmouth e nella loro struttura francese a Tolosa. Questa tecnologia all’avanguardia consentirà ad Eutelsat di sostituire l’attuale costellazione di tre satelliti con due, migliorando ulteriormente l’ottimizzazione degli investimenti ottenuta attraverso l’applicazione della policy design-to-cost.