Heather Parisi in piazza al fianco dei manifestanti di Hong Kong

Continuano le manifestazioni a Hong Kong e anche Heather Parisi è scesa in piazza al fianco di chi protesta, come ha mostrato in un video pubblicato sul suo profilo Twitter. L'ex showgirl, che si è trasferita nell'ex colonia britannica nel 2011 con il marito e i figli, si è impegnata personalmente sin dall'inizio della protesta contro l'extradition bill, sia prendendo parte a cortei che condividendo messaggi social di appoggio.