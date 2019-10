Hong Kong, Cina a Usa: "Contromisure sul Democracy Act"

La Cina ha annunciato "forti contromisure" qualora il Congresso Usa approvi l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act di sostegno al movimento pro-democrazia dell'ex colonia. "Vorrei sottolineare che in risposta alle errate decisioni e alle scorrette pratiche degli Usa di danneggiare gli interessi della Cina, prenderemo forti contromisure per difendere la nostra sovranità", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri.