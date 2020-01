Harry e Meghan, la vita lontano dalla Royal Family: sul conto comune già 40 milioni di euro 

Harry e Meghan sono stati accontentati dalla Regina Elisabetta: avranno una vita indipendente e non saranno a carico dei contribuenti britannici. La decisione della sovrana, nonna di Harry, è arrivata dopo il vertice con la Royal Family a Sandringham. Elisabetta, pur chiarendo che avrebbe preferito una vita da reali a tempo pieno per il nipote e la moglie americana, ha accordato ai Duchi del Sussex un periodo di transizione in cui passeranno del tempo in Canada e nel Regno Unito.

Ma come vivranno Harry e Meghan senza più i fondi reali? "Mattino Cinque" ha provato a fare i proverbiali "conti in tasca" alla coppia. I due non faranno certamente fatica ad arrivare a fine mese, dato che possono già contare su un un patrimonio comune di circa 40 milioni di euro. Il conto di Harry, inoltre, ha cifre da capogiro, garantite dall'eredità che sua madre, l'indimenticata Diana, ha lasciato a lui e a suo fratello William. Oltre a questo, c'è perfino il fondo fiduciario della bisnonna. Ma anche Meghan, attrice di successo, ha da parte il suo "tesoretto". E poi c'è il marchio "Sussex Royal", registrato la scorsa estate per promuovere le attività filantropiche, ma che potrebbe essere utilizzato anche per fini commerciali.