Dal 6 novembre la saga di "Harry Potter" torna su Italia 1

Ad aprire il ciclo sarà "Harry Potter e la pietra filosofale", diretto da Chris Columbus, è l'inizio della saga: Harry ha undici anni e vive con gli zii Dursley e il cugino Dudley, che lo trattano come un ospite indesiderato. L'arrivo di Hagrid cambia completamente la sua vita: il bambino scopre di essere un mago e di avere un posto nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Tra gli acquisti a Diagon Alley, la partenza dal binario 9 e tre quarti e lo smistamento nelle case, Harry entra in un mondo di cui ignorava l'esistenza e scopre di. Qui incontra Ron Weasley e Hermione Granger, destinati a diventare i suoi compagni di avventure, e comincia a scoprire la verità sul proprio passato.