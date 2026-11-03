Dal 6 novembre la saga di "Harry Potter" torna su Italia 1

Le porte di Hogwarts stanno per riaprirsi. Da venerdì 6 novembre, in prima serata su Italia 1, torna la saga di Harry Potter, con otto serate dedicate alle avventure del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling. Un'occasione per ritrovare Harry, Ron e Hermione e accompagnarli dal primo viaggio verso la scuola di magia più famosa del mondo fino alla battaglia finale contro Voldemort. I film saranno trasmessi anche in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.
Ad aprire il ciclo sarà "Harry Potter e la pietra filosofale", diretto da Chris Columbus, è l'inizio della saga: Harry ha undici anni e vive con gli zii Dursley e il cugino Dudley, che lo trattano come un ospite indesiderato. L'arrivo di Hagrid cambia completamente la sua vita: il bambino scopre di essere un mago e di avere un posto nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Tra gli acquisti a Diagon Alley, la partenza dal binario 9 e tre quarti e lo smistamento nelle case, Harry entra in un mondo di cui ignorava l'esistenza e scopre di. Qui incontra Ron Weasley e Hermione Granger, destinati a diventare i suoi compagni di avventure, e comincia a scoprire la verità sul proprio passato.
A interpretare i tre protagonisti sono Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson. Nel primo capitolo, accanto a loro, ci sono Richard Harris nei panni di Albus Silente, Maggie Smith in quelli della professoressa McGranitt, Alan Rickman nel ruolo di Severus Piton e Robbie Coltrane in quello di Hagrid.