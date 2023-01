Guendalina Tavassi: "Il giorno dell'aborto sono scappata"

Ospite a "Verissimo" l'influencer Guendalina Tavassi racconta la sua prima gravidanza quando era ancora minorenne: "Il giorno dell'aborto ero sola all'ultimo momento sono scappata dalla sala operatoria". La decisione, sofferta, di tenere il bambino si è trasformata per lei nel "regalo più grande": "Ho fatto gli esami di maturità con in braccio Gaia mentre la allattavo. Mi ha salvato la vita", ricorda Guendalina che parla anche del rapporto complicato con i genitori. "Mia madre non c'era e mio padre non era d'accordo sul fatto che portassi avanti la gravidanza".

Leggi Anche Micol Incorvaia riceve la sorpresa del papà Salvatore | E Soleil Sorge si commuove

L'influencer ed ex gieffina ricorda l'infanzia difficile e gli anni in cui è stata separata dal fratello Edoardo Tavassi dopo il divorzio dei loro genitori: "Con Edoardo ci vedevamo una volta a settimana dagli psicologi o in presenza degli assistenti sociali. Ho cercato di rimuovere quel dolore". Oggi i due fratelli sono più uniti che mai e Guendalina è la sostenitrice del fratello concorrente nell'edizione in corso di Grande Fratello Vip. Guendalina fa il tifo per la relazione del fratello con Micol Incorvassi. E a Silvia Toffanin promette: "Torneremo nello studio di "Verissimo" con mio fratello e con la mia futura cognata".