C'è chi parla di un riavvicinamento e chi di un semplice rapporto civile. L'amore tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci sembra essere finito da diverso tempo, ma i due vengono ritratti sempre più spesso insieme, in compagnia del figlio.



Dieci anni da marito e moglie e nove da genitori, i due potrebbero forse aver ritrovato una serenità inedita. "Legherà sempre il fatto di avere dei figli insieme", spiega Federica Panicucci dallo studio di "Mattino Cinque". Sulle voci di un possibile ritorno di fiamma tra l'imprenditore e la showgirl c'è chi non vi dà credito. "Non penso si tratti di questo - dichiara Flavia Cercato - le immagini di Briatore e Gregoraci insieme sono fraintendibili". Secondo la conduttrice televisiva e radiofonica, per la coppia non ci sarebbe un riavvicinamento sentimentale, ma solo un rapporto sereno per amore del figlio Falco.