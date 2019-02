Periferia sud di Milano, tra palazzoni tutti uguali, tantissimi stranieri e le sirene della polizia che solcano le strade. Questo è Gratosoglio, il quartiere da cui proviene Mahmood, nome d’arte di Alessandro Mahmoud, fresco vincitore del Festival di Sanremo. Le telecamere di Stasera Italia sono andate per le strade del quartiere milanese a chiedere agli abitanti cosa ne pensassero: “Non è un quartiere così difficile come tutti raccontano, certo ogni tanto bisogna stare attenti” racconta uno degli intervistati; “Ci sono tanti africani, ma non c’è nessun problema tra noi e loro”. La zia di Mahmood, proprietaria di un bar, mostra tutto l’orgoglio per suo nipote: “Non vediamo l’ora di riabbracciarlo, ha dimostrato che se una persona ha determinazione, intelligenza e voglia di emergere, emerge dovunque”.