"Grande Fratello Vip", Paola Caruso contro Adriana Volpe: "Provoca con lo sguardo, è furba"
Nella Spa, l'ex Bonas critica la coinquilina in una chiacchierata con Francesca Manzini
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Nella Casa del "Grande Fratello Vip" emergono le prime tensioni. Stavolta è Paola Caruso ad attaccare Adriana Volpe. Dopo la terza puntata, l'ex Bonas si lascia andare a uno sfogo con Francesca Manzini. In particolare, è un episodio specifico che ha infastidito Paola: durante la preparazione del pranzo in cucina, Volpe ha aggiunto dell'olio nel suo piatto di lenticchie, nonostante lei avesse più volte espresso il desiderio di evitarlo.
"È una settimana che non voglio più olio", sottolinea Paola, che spiega inoltre di essersi già lamentata nei giorni scorsi per le quantità eccessive di olio utilizzate nelle pietanze. Pur riconoscendo che il gesto fosse probabilmente fatto in buona fede, la concorrente ammette di aver comunque deciso di farglielo notare, scatenando in Adriana un po' di risentimento. "Secondo me si è offesa", commenta, sorpresa: "Ma ti puoi offendere per questa roba?".
Manzini, dal canto suo, prova ad abbassare i toni, consigliando a Paola di risolvere la situazione direttamente con l'interessata: "Parlagliene dopo, con calma". Caruso, però, non sembra d'accordo: "Io ho detto tutto quello che dovevo dirle". Oltre all'olio, però, c'è di più. Negli scorsi giorni, dopo essersi schierata dalla parte di Antonella Elia, Paola sostiene di aver ricevuto degli sguardi provocatori da parte di Adriana: "Lei è furba, provoca con lo sguardo, oggi me lo ha rifatto".
Nonostante tutto, Francesca resta dell'idea che tra le due non ci sia una reale antipatia e continua a incoraggiare il dialogo: "Parlaci, prova". Paola, però, ribadisce la sua posizione: "Io la stimo come mamma e come donna, ma lei è furba e io sono più furba di lei".