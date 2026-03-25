"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso"

"La tua nomination non ha senso", ha sbottato Lucia, visibilmente infastidita. "Io, fossi stata in te, avrei votato Ibiza (Altea, ndr), così avresti ricambiato la nomination che ti aveva dato". La ragazza ha spiegato di essersi sentita esposta e poco tutelata: "Secondo te ora come ti guardo? Mi hai fatto passare male. Il messaggio che è arrivato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi".