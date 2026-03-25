"Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso"
Confronto post puntata tra i due coinquilini, tra cui, qualche giorno fa, è scattato un bacio
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Dopo la terza puntata del "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non è riuscita a trattenere la frustrazione e si è scagliata contro Renato Biancardi.
La giovane, infatti, è rimasta spiazzata dalla nomination ricevuta proprio da lui, pochi minuti dopo la messa in onda del loro bacio, il primo ufficiale di questa edizione del reality show.
"La tua nomination non ha senso", ha sbottato Lucia, visibilmente infastidita. "Io, fossi stata in te, avrei votato Ibiza (Altea, ndr), così avresti ricambiato la nomination che ti aveva dato". La ragazza ha spiegato di essersi sentita esposta e poco tutelata: "Secondo te ora come ti guardo? Mi hai fatto passare male. Il messaggio che è arrivato è che neanche la persona che mi ha baciato ha avuto la sensibilità di proteggermi".
Renato ha provato a difendersi, sostenendo di essersi trovato in una situazione complicata e di aver dovuto fare una scelta basata sulla "minor significatività" nel gioco. Inoltre, ha ridimensionato il peso del bacio, chiarendo che non intende trasformarlo in un’alleanza automatica né in un vincolo strategico.