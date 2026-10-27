"Grande Fratello Vip", le nomination del 26 ottobre

La tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda lunedì 26 ottobre su Canale 5, si conclude con le consuete nomination che vedono sei concorrenti al televoto. Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare, mentre il meno votato diventerà il primo candidato per la prossima eliminazione.
Le nomination - A pesare sulle scelte degli inquilini sono principalmente le discussioni emerse durante la scorsa puntata e ancora molto calde in questi giorni nella casa. È infatti nella mistery che Alex Belli si infuria per le parole di Alessandro Roncaccia e, raggiunto il giardino, esce dalla porta di sicurezza per calmarsi e poi rientrare. Al televoto vanno dunque Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia.
Il meno votato sarà il secondo candidato all'eliminazione insieme a Valeria Marini mentre il più votato sarà il primo finalista.