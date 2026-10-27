"Grande Fratello Vip", le nomination del 26 ottobre

Le nomination - A pesare sulle scelte degli inquilini sono principalmente le discussioni emerse durante la scorsa puntata e ancora molto calde in questi giorni nella casa. È infatti nella mistery che Alex Belli si infuria per le parole di Alessandro Roncaccia e, raggiunto il giardino, esce dalla porta di sicurezza per calmarsi e poi rientrare. Al televoto vanno dunque Marina La Rosa, Alex Belli, Piera Meloni, Jonathan Kashanian, Federica Morello e Alessandro Roncaccia.