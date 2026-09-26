CHI SALVARE?

"Grande Fratello Vip", le nomination del 25 settembre

Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare dal rischio dell'eliminazione

26 Set 2026 - 01:25
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La quarta puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, si conclude con l'apertura di un nuovo televoto che vede sei concorrenti a rischio eliminazione. Al termine di una serata ricca di confronti, colpi di scena e momenti particolarmente emozionanti, i protagonisti della Casa si sono misurati nelle consuete nomination.

Le dinamiche del gioco vedevano già Giancarlo Danto e Alessandro Varsi tra i candidati per l'eliminazione, mentre la battle dei talenti ha permesso a Marina La Rosa, Megan Ria, Giulia Provvedi e Piera Meloni di ottenere l'immunità.

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Al termine delle nomination, i concorrenti più votati risultano Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandra Roncaccia, ai quali si aggiungono Giancarlo Danto e Alessandro Varsi.

Sarà dunque il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dal rischio eliminazione. 

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