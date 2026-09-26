"Grande Fratello Vip", le nomination del 25 settembre

La quarta puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 25 settembre in prima serata su Canale 5, si conclude con l'apertura di un nuovo televoto che vede sei concorrenti a rischio eliminazione. Al termine di una serata ricca di confronti, colpi di scena e momenti particolarmente emozionanti, i protagonisti della Casa si sono misurati nelle consuete nomination.



Le dinamiche del gioco vedevano già Giancarlo Danto e Alessandro Varsi tra i candidati per l'eliminazione, mentre la battle dei talenti ha permesso a Marina La Rosa, Megan Ria, Giulia Provvedi e Piera Meloni di ottenere l'immunità.