"Grande Fratello Vip", le nomination del 23 ottobre

La dodicesima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 23 ottobre su Canale 5, si conclude con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti al televoto. Sarà il pubblico da casa a decidere chi salvare, mentre il meno votato diventerà il primo candidato per la prossima eliminazione.
L'immunità
All'inizio della puntata, Giulia Provvedi e Giancarlo Danto ottengono l'immunità per aver superato la prova della Voliera, la gabbia posizionata in giardino dentro la quale hanno trascorso diverse ore travestiti da uccelli.
Le nomination
A pesare sulle scelte degli inquilini sono principalmente le discussioni emerse durante la puntata. Marina La Rosa, finita sulla poltrona che scotta per l'atteggiamento mostrato durante la spesa, risulta la più votata.
Con lei, finiscono al televoto anche Valeria Marini, Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Questi ultimi due concorrenti, poco prima delle nomination, sono stati protagonisti di un duro faccia a faccia tra accuse reciproche e provocazioni.