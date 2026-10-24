"Grande Fratello Vip", le nomination del 23 ottobre

A pesare sulle scelte degli inquilini sono principalmente le discussioni emerse durante la puntata. Marina La Rosa, finita sulla poltrona che scotta per l'atteggiamento mostrato durante la spesa, risulta la più votata.



Con lei, finiscono al televoto anche Valeria Marini, Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Questi ultimi due concorrenti, poco prima delle nomination, sono stati protagonisti di un duro faccia a faccia tra accuse reciproche e provocazioni.