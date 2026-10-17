Al televoto

"Grande Fratello Vip", le nomination della decima puntata

Ecco i concorrenti che sono finiti al televoto nell'appuntamento del 16 ottobre

17 Ott 2026 - 01:29
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Valeria Marini, Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian sono i concorrenti al televoto al termine della decima puntata del "Grande Fratello Vip". Riuniti nella Mistery, gli inquilini esprimono le proprie nomination, riaccendendo gli scontri della settimana.

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La più nominata è Valeria. Giulia Provvedi la nomina "perché ha atteggiamenti poco carini, pungente anche nei confronti dei giovani". Piera la descrive nervosa e irrequieta, mentre Federica afferma: "Si sente migliore di tutti, ma qui siamo tutti alla pari, non le si può dire nulla che si arrabbia". Anche Varsi e Giacomo votano la showgirl.

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Alex Belli prende invece le sue difese e nomina Varsi: "Cerchiamo di capire Valeria perché ha un momento di difficoltà, lei aveva un problema e ho visto in Varsi un po' di leggerezza". Contro Varsi arrivano anche i voti di Guendalina e Carmen. Andreas e Marina scelgono Jonathan, mentre Danto e Roncaccia nominano Carmen. Selvaggia si dice dispiaciuta nel vedere il gruppo contro Marini. Chi dei quattro avrà meno voti sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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