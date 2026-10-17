"Grande Fratello Vip", le nomination della decima puntata

Alex Belli prende invece le sue difese e nomina Varsi: "Cerchiamo di capire Valeria perché ha un momento di difficoltà, lei aveva un problema e ho visto in Varsi un po' di leggerezza". Contro Varsi arrivano anche i voti di Guendalina e Carmen. Andreas e Marina scelgono Jonathan, mentre Danto e Roncaccia nominano Carmen. Selvaggia si dice dispiaciuta nel vedere il gruppo contro Marini. Chi dei quattro avrà meno voti sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.