"Grande Fratello Vip", la mamma di Roncaccia incontra Piera Meloni: "Quello che dicono gli altri? Importa poco"

Le due donne hanno modo di conoscersi da sole mentre Roncaccia segue l'incontro dal confessionale. Donatella dice di aver avuto una "bellissima impressione" su Piera e di essere rimasta colpita per la sua dolcezza. Poi le rivolge un apprezzamento per aver saputo gestire la situazione con l'ex fidanzato. "Hai 23 anni però sei stata veramente brava, poco importa di quello che possono dire gli altri", dice Donatella.