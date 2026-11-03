"Grande Fratello Vip", la mamma di Roncaccia incontra Piera Meloni: "Quello che dicono gli altri? Importa poco"

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Durante la puntata del 2 novembre di "Grande Fratello Vip" Alessandro Roncaccia riceve la sorpresa della mamma, Donatella. L'imprenditore si commuove parlando del legame che li unisce e dei valori che gli ha trasmesso. La visita in casa è anche l'occasione per incontrare Piera Meloni e per dire la sua sulla nuova coppia.
Le due donne hanno modo di conoscersi da sole mentre Roncaccia segue l'incontro dal confessionale. Donatella dice di aver avuto una "bellissima impressione" su Piera e di essere rimasta colpita per la sua dolcezza. Poi le rivolge un apprezzamento per aver saputo gestire la situazione con l'ex fidanzato. "Hai 23 anni però sei stata veramente brava, poco importa di quello che possono dire gli altri", dice Donatella.
Parlando del figlio Alessandro, Donatella rassicura Piera sul fatto che "è così come appare" e di lasciarsi andare. "Su di te abbiamo solo pensieri belli, fidati di Ale perché è quello che vedi", spiega la donna mentre dal confessionale Roncaccia assiste alla scena visibilmente commosso.