STRATEGIE, CONFRONTI E SORPRESE

"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della sedicesima puntata

Il confronto tra Valeria Marini e Andreas Müller, una sorpresa per Marina La Rosa e la posizione di Alex Belli

06 Nov 2026 - 12:10
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© Ufficio stampa

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Venerdì 6 novembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Gf inizia a premere sull'acceleratore della competizione! Stasera non solo uno "scontro tra titani" che deciderà chi è il concorrente che deve abbandonare il gioco definitivamente tra Alex Belli, Andreas Müller, Giulia Provvedi e Valeria Marini, ma anche un secondo televoto scuoterà la Casa con delle nomination a sorpresa e un inaspettato televoto flash per proclamare il secondo finalista di questa edizione.
 

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Valeria Marini vs Andreas Müller: la nomination infuocata ricevuta nell'ultima puntata, ha scatenato l'ira della diva stellare che da giorni medita vendetta contro il ballerino. Stasera è pronta ad affrontare lui e le sue acerrime nemiche, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, battagliera più che mai!

Alex Belli torna sui suoi passi: dopo l'isolamento nel suo spazio “oblio”, si riavvicina al gruppo… Ma per alcuni è solo l'ennesima strategia per salvarsi e recuperare terreno. Sarà davvero così?

Una sorpresa di cuore per la prima finalista: dopo 50 giorni lontana da loro, Marina La Rosa scoprirà che i suoi figli sono vicini a lei… più di quanto possa credere!

Carmen Di Pietro e i giovani della Casa, due mondi opposti. L'incomunicabilità è reciproca. Carmen non tollera i loro comportamenti, i ragazzi l'accusano di giocare facendo la “finta tonta.” Lo scontro continua fino all'ultima nomination.

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