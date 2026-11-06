"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della sedicesima puntata

Valeria Marini vs Andreas Müller: la nomination infuocata ricevuta nell'ultima puntata, ha scatenato l'ira della diva stellare che da giorni medita vendetta contro il ballerino. Stasera è pronta ad affrontare lui e le sue acerrime nemiche, Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, battagliera più che mai!



Alex Belli torna sui suoi passi: dopo l'isolamento nel suo spazio “oblio”, si riavvicina al gruppo… Ma per alcuni è solo l'ennesima strategia per salvarsi e recuperare terreno. Sarà davvero così?



Una sorpresa di cuore per la prima finalista: dopo 50 giorni lontana da loro, Marina La Rosa scoprirà che i suoi figli sono vicini a lei… più di quanto possa credere!



Carmen Di Pietro e i giovani della Casa, due mondi opposti. L'incomunicabilità è reciproca. Carmen non tollera i loro comportamenti, i ragazzi l'accusano di giocare facendo la “finta tonta.” Lo scontro continua fino all'ultima nomination.