"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quattordicesima puntata

Ancora molto acceso il contrasto tra Marina La Rosa e Alessandro Roncaccia contro Alex Belli e stasera sono pronti a combattere fino all'ultima critica. Ma non solo, infatti, si aprono anche nuovi fronti di tensione: Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli si ribellano e contestano atteggiamenti e modi di essere degli altri inquilini. Dopo più di un mese di convivenza antipatie e insofferenze non possono essere più taciute. E stasera verranno a galla.



Tutti i dubbi su Piera Meloni e Alessandro Roncaccia: la coppia ormai non si nasconde più, ma intanto tra i coinquilini serpeggiano i giudizi negativi, anche tra i più insospettabili.



Appello accolto per Carmen Di Pietro: Grande Fratello ha assecondato la richiesta di Marina La Rosa e stasera Luigi, il primo amore di Carmen, entrerà nuovamente in Casa per un appuntamento speciale. Una sorpresa tanto attesa: la mancanza della propria famiglia diventa sempre più intensa per Andreas Müller. Stasera potrà abbracciare sua moglie Veronica e avere finalmente notizie delle sue bambine.



Insieme per Halloween: gli inquilini hanno unito forze e talento per preparare una esibizione "mostruosa". Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi, invece, ancora non sanno che una sfida, a dir poco paurosa, le aspetta. In palio un premio ambito da tutti i concorrenti… Di cosa si tratta?