"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della quinta puntata

Lunedì 28 settembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Marina La Rosa e Alex Belli ai ferri corti: si sono osservati, studiati e hanno deciso di sfidarsi a viso aperto. Battute taglienti e frecciate pungenti: chi avrà la meglio? Stasera il confronto.



Andreas Müller, il suo amore per la danza nasce da un sogno che ha realizzato anche per suo fratello Daniel. Stasera il suo toccante racconto e un abbraccio inatteso, quello della sua mamma.