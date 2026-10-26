"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della tredicesima puntata

Lunedì 26 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Alex Belli e Valeria Marini sotto accusa. Dopo l'impetuoso scontro con Alessandro Roncaccia nell'ultima puntata, Alex è diventato il bersaglio delle critiche in Casa, anche la sua alleata Marina La Rosa gli ha voltato le spalle. Stasera Alex dovrà affrontare tutti i suoi rivali: pieno di risorse e sempre pronto a stupire tutti, verrà messo “spalle al muro” dagli altri concorrenti? Nel frattempo, nella Casa si delinea anche un “conflitto” tutto rosa: le donne senior sono stufe di Valeria Marini. Dopo falsità a mezza bocca e insulti urlati, stasera si farà il punto su questa “inimicizia stellare”.



Giulia Provvedi è in crisi: i litigi con Alex Belli, le accuse reciproche, la fine di un'amicizia, ma anche la mancanza di Casa, dei suoi affetti e della gemella dalla quale non si è mai separata così a lungo, l'hanno molto provata. Così, stasera, sua sorella Silvia entrerà in Casa per abbracciarla e sostenerla.

