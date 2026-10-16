"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della decima puntata

Il patto che fa saltare gli equilibri: Alex Belli e Marina La Rosa siglano un'alleanza per provocare gli altri concorrenti. E ci sono riusciti. Critiche e veleni contro gli strateghi della Casa. Dal ballo all'antipatia reciproca: qualcosa scricchiola nel rapporto tra Andreas Müller e Megan Ria. Stasera dovranno affrontarsi e ci sarà un solo vincitore.



Le due primedonne, protagoniste di una “caduta stellare” che è rimbalzata sui social e nelle trasmissioni di tutto il mondo, ci riprovano: Valeria Marini e Carmen Di Pietro stasera uniranno le forze per vincere la “battaglia dei talenti” contro i “giovani”. Cosa dobbiamo aspettarci dal duo di super dive?