"Grande Fratello Vip", le anticipazioni della nona puntata

Lunedì 12 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip", il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Nella Casa le tensioni, i sospetti, le alleanze, si sono trasformate in vero e proprio scontro generazionale, i "giovani" non ci stanno: accusati dai "veterani" di essersi lasciati manovrare da Jonathan Kashanian, non accettano minimamente le critiche, vogliono dire la loro, replicano perentoriamente a tutte le accuse. Lo scontro generazionale trova spazio anche nella "battaglia dei talenti": balera vs discoteca.



Marina La Rosa e Alex Belli improvvisa sintonia o fine strategia? Dopo un'antipatia che sembrava impossibile da superare, i due si sono incredibilmente avvicinati. Il gruppo ha dei dubbi e stasera proveranno a scioglierli. Intanto, Carmen Di Pietro e Valeria Marini continuano a punzecchiarsi tra battute velenose e tregue momentanee. Stasera il faccia a faccia chiarirà i rapporti tra le due primedonne. Chi avrà la meglio?

