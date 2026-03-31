i verdetti

"Grande Fratello Vip", eliminato Giovanni Calvario | Ibiza Altea e Raimondo Todaro in nomination

Inoltre, i due concorrenti a rischio eliminazione sono stati momentaneamente esclusi dal gruppo e trasferiti in una sorta di monolocale

31 Mar 2026 - 01:41
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Nella puntata di lunedì 30 marzo del "Grande Fratello Vip" è arrivata la seconda eliminazione ufficiale dell’edizione. Dopo l’uscita di Dario Cassini, il concorrente chiamato a lasciare definitivamente la Casa è Giovanni Calvario.

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Prima di salutare i compagni, Giovanni ha voluto condividere un pensiero sentito: "Ho fatto la mia battaglia, penso di aver dato il mio meglio e spero di aver reso orgogliosa la mia famiglia portando avanti i loro valori".

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A seguire, spazio alle nuove nomination, che questa settimana prevedevano un uomo e una donna scelti dai rispettivi gruppi. Tra le donne, la più votata è stata — senza alcuna sorpresa — Ibiza Altea, già al centro di diverse dinamiche nelle ultime giornate.

Sul fronte maschile, invece, la situazione è stata più combattuta: Marco Berry e Raimondo Todaro hanno raccolto lo stesso numero di voti, dando vita a un vero testa a testa. A decidere l’esito è stato Renato Bianciardi, preferito della Casa, che ha scelto di mandare in nomination l’ex insegnante di "Amici".

Come previsto dal regolamento, i due nominati — Raimondo e Ibiza — sono stati momentaneamente esclusi dal gruppo e trasferiti in una sorta di monolocale, dove dovranno convivere fino al prossimo verdetto del pubblico. Una scelta che promette di creare nuove dinamiche e, probabilmente, ulteriori tensioni.

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