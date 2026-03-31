"Grande Fratello Vip", le donne della casa contro Ibiza Altea: "Hai mancato di rispetto"
Sotto accusa alcune frasi pronunciate dalla modella nei confronti di Blu Barbara Prezia, che hanno generato malumori e reazioni a catena
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Nella puntata di lunedì 30 marzo del "Grande Fratello Vip" la maggior parte delle donne della casa si scagliano contro Ibiza Altea, dopo alcune frasi pronunciate nei confronti di Blu Barbara Prezia, che hanno generato malumori e reazioni a catena.
Secondo Antonella Elia, la concorrente avrebbe utilizzato espressioni offensive e giudicanti verso le altre donne della Casa, arrivando a definirle "facili".
Accuse che hanno spinto la stessa Blu Barbara a intervenire con decisione: "Questo è un livello bassissimo di televisione. Tu mi hai offesa nell’animo, hai mancato di rispetto alla mia famiglia e al mio fidanzato".
Messa di fronte alle critiche, Ibiza ha provato a spiegare il proprio punto di vista, sottolineando di aver vissuto sulla propria pelle situazioni simili: "Sono anni che vengo sessualizzata, quindi so bene cosa significa. Sono una madre e una donna. Ho provato a scusarmi, ma voi non volete credermi".
La concorrente ha poi aggiunto parole di rammarico, riconoscendo l’errore: "Da donna che ha subito certi commenti per tutta la vita, mi dispiace di aver pronunciato quella frase. Ho dato un’immagine di te che non meriti".