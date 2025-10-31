"Grande Fratello", le nomination della sesta puntata

Al televoto vanno Francesco, Francesca e Simone, Jonas e Mattia
© Da video
Al "Grande Fratello" è tempo di nomination. Nella sesta puntata sono 4 i concorrenti a rischiare di dover abbandonare la Casa più spiata d'Italia nel corso dell'appuntamento di lunedì 3 novembre. A finire al televoto sono Francesco, Francesca e Simone, Jonas e Mattia.
Dopo una tornata di nomination palesi e segrete, anche i quattro immuni della serata hanno espresso le proprie preferenze. Francesco, Francesca e Simone, Jonas e Mattia sono i concorrenti in nomination.
Chi di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa nella settima puntata? Il meno votato sarà eliminato nella puntata di lunedì prossimo.