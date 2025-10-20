"Grande Fratello", Simona Ventura rimprovera Jonas: "Questo non è accettabile" | Le scuse del ragazzo in lacrime

Durante la quarta puntata, il concorrente viene invitato a moderare i toni con cui si è rivolto a Grazia
© Da video
Durante la quarta puntata del "Grande Fratello", in onda lunedì 20 ottobre su Canale 5, Jonas è stato protagonista di alcune immagini che riprendevano i suoi atteggiamenti con diverse ragazze, a partire da Giulia e Rasha, passando quindi da una spiacevole uscita che sembrava ricondurre a Grazia.
"Mi sento un po' Mister Confusione qui dentro, dico la verità. Ci sono tutte queste belle ragazze e mi piacerebbe conoscerle tutte quante", aveva esordito il ragazzo, prima di essere punzecchiato da più fronti. "Chi troppo vuole, alla fine nulla stringe. Prenderò atto di questo tuo usarmi come strada traversa", aveva replicato Grazia, con un pizzico di ironia, di fronte alle strategie che avrebbe adottato Jonas.
Una seconda clip, però, mette in risalto altre intenzioni e l'atteggiamento dei due giovani cambia in maniera repentina. "A me Jonas non piace, gli voglio solo un gran bene. Però, questa frase mi offende molto", commenta Grazia di fronte all'ipotesi di essere una sorta di seconda scelta.
Dichiarazioni che non vengono ben accolte dallo stesso Jonas, che dopo aver provato a spiegare la sua posizione, risponde a Grazia con toni particolarmente accesi.
Toni che vengono subito placati da Simona Ventura: "Che c***o ti guardi, muta non lo dici, né qui e se ti posso dare un consiglio neanche fuori. Non è il modo di trattare le donne. Poi possiamo scherzare su tutto, sei un personaggio forte, ma questo non è accettabile. Moderati con le parole e anche l'atteggiamento deve cambiare".
"Mi scuso per questo, ho sbagliato al cento per cento", ammette il concorrente, rendendosi subito conto dell'errore. Pochi minuti più tardi, però, Jonas scoppia in lacrime e torna a scusarsi in confessionale. "Io sono una persona con dei valori precisi, odio tutte queste cose. Se poi passo per questa persona qua, che non sono, vado proprio contro i miei valori".
A questo punto è la stessa Simona Ventura a sostenerlo: "Come tutta la tua generazione, avete un po' il terrore di perdere il controllo. Nella vita si cade, si può sbagliare, ma ci si rialza, si recupera. Hai chiesto scusa, i tuoi compagni e noi ti vogliamo bene. Nella vita, come nella Casa del Grande Fratello, si sbaglia. Soprattutto a 24 anni".