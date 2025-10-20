"Grande Fratello", Simona Ventura rimprovera Jonas: "Questo non è accettabile" | Le scuse del ragazzo in lacrime

Toni che vengono subito placati da Simona Ventura: "Che c***o ti guardi, muta non lo dici, né qui e se ti posso dare un consiglio neanche fuori. Non è il modo di trattare le donne. Poi possiamo scherzare su tutto, sei un personaggio forte, ma questo non è accettabile. Moderati con le parole e anche l'atteggiamento deve cambiare".



"Mi scuso per questo, ho sbagliato al cento per cento", ammette il concorrente, rendendosi subito conto dell'errore. Pochi minuti più tardi, però, Jonas scoppia in lacrime e torna a scusarsi in confessionale. "Io sono una persona con dei valori precisi, odio tutte queste cose. Se poi passo per questa persona qua, che non sono, vado proprio contro i miei valori".



A questo punto è la stessa Simona Ventura a sostenerlo: "Come tutta la tua generazione, avete un po' il terrore di perdere il controllo. Nella vita si cade, si può sbagliare, ma ci si rialza, si recupera. Hai chiesto scusa, i tuoi compagni e noi ti vogliamo bene. Nella vita, come nella Casa del Grande Fratello, si sbaglia. Soprattutto a 24 anni".