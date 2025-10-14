"Grande Fratello", Simona Ventura annuncia agli inquilini la pace a Gaza

La reazione dei concorrenti alla notizia della tregua del 13 ottobre
La notizia della tregua a Gaza arriva anche "Grande Fratello". Simona Ventura ha annunciato ai concorrenti la pace tra Israele e Hamas: "Ragazzi, ho una notizia importantissima per voi. Oggi, 13 ottobre 2025, siamo stati testimoni di un grande evento che verrà ricordato nei libri di storia. È stato sancito un accordo di pace tra Israele e Hamas. La guerra è finita".
La conduttrice, dunque, ha chiesto un commento a Rasha Younes, concorrente di origine palestinese: "Ovviamente dopo tutto quello che è successo abbiamo atteso tutti la pace. Sono felicissima di questa cosa, però la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione". Anche Omer Elomari, di origine siriana, dice la sua: "Sono molto contento di sentire queste notizie, più ancora di quando ho saputo che era finita la guerra in Siria. Loro soffrono da anni, molto prima di noi.ì".
L'ultimo commento è di Omar Benabdallah riflette: "I palestinesi hanno sofferto tanto e non si parla di una manciata di anni, ma di un periodo storico. Fra qualche anno questo passerà ai libri di storia, ma solo chi l’ha vissuto può capire. Prima di entrare nella Casa vedevo video di bambini che camminavano per chilometri con la paura di essere bombardati".