"Grande Fratello", Simona Ventura annuncia agli inquilini la pace a Gaza

La conduttrice, dunque, ha chiesto un commento a Rasha Younes, concorrente di origine palestinese: "Ovviamente dopo tutto quello che è successo abbiamo atteso tutti la pace. Sono felicissima di questa cosa, però la cosa che fa più male è che c’è stata tantissima distruzione". Anche Omer Elomari, di origine siriana, dice la sua: "Sono molto contento di sentire queste notizie, più ancora di quando ho saputo che era finita la guerra in Siria. Loro soffrono da anni, molto prima di noi.ì".