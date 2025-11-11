"Grande Fratello", le nomination dell'ottava puntata

Logo Tgcom24
Ecco i concorrenti che finiranno al televoto eliminatorio in vista del prossimo appuntamento

11 Nov 2025 - 01:00
Tra sorprese e colpi di scena, la puntata del 10 novembre del "Grande Fratello" ha emesso i suoi verdetti. Nel corso dell'ottavo appuntamento con il programma condotto da Simona Ventura, i concorrenti hanno espresso le loro preferenze per le nomination.

Durante la serata i concorrenti hanno scoperto anche chi di loro sarebbe stato immune alle nomination: sono stati gli stessi inquilini della Casa a decidere chi salvare tra i propri compagni. A essere immuni per questa puntata sono state tre donne: Benedetta, Anita e Grazia. 

Il primo a finire a rischio eliminazione in vista della prossima puntata è stato Domenico, uscito battuto dal televoto che lo vedeva protagonista in questa puntata. Insieme a lui, i casalinghi e le casalinghe della casa hanno fatto i nomi di: Flaminia, Francesca e Simona, Giulia e Rasha. Al termine del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla trasmissione e dovrà immediatamente abbandonare la Casa del "Grande Fratello".

