"Grande Fratello", le nomination dell'ottava puntata

Il primo a finire a rischio eliminazione in vista della prossima puntata è stato Domenico, uscito battuto dal televoto che lo vedeva protagonista in questa puntata. Insieme a lui, i casalinghi e le casalinghe della casa hanno fatto i nomi di: Flaminia, Francesca e Simona, Giulia e Rasha. Al termine del televoto il concorrente meno votato sarà definitivamente eliminato dalla trasmissione e dovrà immediatamente abbandonare la Casa del "Grande Fratello".