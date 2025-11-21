Al "Grande Fratello" Grazia prende da parte Simone e sua madre per affrontare una questione che, a suo avviso, sta generando inutili incomprensioni tra Rasha e Francesca. Spiega che il Grande Fratello li ha volutamente separati come coppia proprio per permettere a ciascuno di loro di emergere come individuo. Secondo la ragazza, Francesca dovrebbe vivere il proprio percorso con maggiore autonomia, perché Simone tende a limitarne l’espressione spontanea.