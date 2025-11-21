Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Televisione
2025
HomeEdizione 2024Edizione 2023Edizione 2022Edizione 2021Edizione 2020Edizione 2019
Speciale Grande Fratello
Il consiglio

"Grande Fratello", Grazia contro Simone: "Lascia libera tua madre Francesca"

Mamma e figlio sono stati separati come coppia proprio per permettere loro di emergere individualmente

21 Nov 2025 - 10:40

Al "Grande Fratello" Grazia prende da parte Simone e sua madre per affrontare una questione che, a suo avviso, sta generando inutili incomprensioni tra Rasha e Francesca. Spiega che il Grande Fratello li ha volutamente separati come coppia proprio per permettere a ciascuno di loro di emergere come individuo. Secondo la ragazza, Francesca dovrebbe vivere il proprio percorso con maggiore autonomia, perché Simone tende a limitarne l’espressione spontanea.

Leggi anche

"Grande Fratello", Omer si sfoga: "Non parlate della mia intimità!" | Poi si abbassa i pantaloni e scoppia il caos nella Casa

"Grande Fratello", Flaminia e Ivana devono abbandonare la Casa

La richiesta di Grazia

 Grazia sostiene che Simone "dovrebbe concedere alla madre la stessa libertà di sbagliare che lei lascia a lui". E ricorda come Francesca, nella vita, "abbia avuto poche occasioni per essere davvero spensierata" e come "solo negli ultimi anni abbia iniziato a costruirsi una libertà autentica".

Il rapporto madre e figlio

 Non solo. Grazia parla anche di Rasha e sottilmente prende le sue difese, spiega che l'amica "fatica a cogliere le sfumature del loro rapporto perché, vista dall’esterno, percepisce Simone e Francesca come un blocco unico", ed è anche convinta che i due "condividano sempre le stesse idee". Per spezzare questa dinamica, sempre secondo Grazia, "Francesca dovrebbe imparare ad argomentare con più decisione", invece di limitarsi a prendere le distanze dalle opinioni del figlio.

La confessione di Francesca

 Francesca le dà ragion e ammette: "Spesso non riesco a esprimermi con tranquillità perché sento Simone sovrapporsi nei discorsi". Così Grazia insiste: "Devi trovare il coraggio di ritagliarti dei momenti solo tuoi per confrontarti con Rasha, senza mediazioni né interferenze". Dal canto suo, Simone "dovrebbe evitare di intervenire automaticamente, mettendo da parte la sua naturale inclinazione protettiva". Madre e figlio ascoltano con attenzione i consigli di Grazia. Cambieranno strategia?

Ti potrebbe interessare

grande fratello
canale 5

Sullo stesso tema