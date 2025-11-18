"Grande Fratello", eliminate Flaminia e Ivana; 6 in nomination

I concorrenti non sanno che il più votato sarà il primo finalista del reality
© Da video
Tra sorprese, chiarimenti e colpi di scena, la nona puntata del "Grande Fratello" riserva ben due eliminazioni e trascina ben sei concorrenti al televoto.
L'appuntamento in onda lunedì 17 novembre in prima serata su Canale 5 si apre sullo scontro tra Rasha e la coppia madre e figlio formata da Simone e Francesca, scettici di fronte al rapporto che la ragazza ha instaurato con Omer.
I riflettori si spostano dunque su Mattia, che attraverso una nuova busta rossa scopre le reali intenzioni della fidanzata Carlotta, chiamata anche a un confronto con Grazia.
Dopo l'emozionante sorpresa riservata a Giulia Soponariu, che ha potuto riabbracciare la sua famiglia, Simona Ventura annuncia un'importante novità. Il "Grande Fratello" decide di separare Francesca e Simone: da questo momento giocheranno ciascuno per sé.
Quindi, la conduttrice legge l'esito del televoto: a dover abbandonare la Casa è Flaminia Romoli. Non si tratta, però, dell'unico verdetto della puntata, perché poco più tardi arriva l'annuncio di un televoto flash.
Tutte le donne vengono chiamate in Superled per dar vita a un meccanismo mai sperimentato prima. A finire in nomination sono Anita, Benedetta, Donatella, Francesca e Ivana. Quest'ultima risulta la meno votata dal pubblico ed è costretta ad abbandonare il gioco.
La puntata prosegue dunque con le consuete nomination che seguono il meccanismo dei piramidali. I più votati sono Donatella, Francesca, Giulia, Omer, Rasha e Simone. Quello che i concorrenti non sanno, però, è l'obiettivo del televoto: il più votato sarà infatti il primo finalista di questa edizione del "Grande Fratello". La scelta passa dunque al pubblico chiamato a decidere, attraverso il televoto, chi premiare.