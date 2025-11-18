"Grande Fratello", eliminate Flaminia e Ivana; 6 in nomination

Tra sorprese, chiarimenti e colpi di scena, la nona puntata del "Grande Fratello" riserva ben due eliminazioni e trascina ben sei concorrenti al televoto.



L'appuntamento in onda lunedì 17 novembre in prima serata su Canale 5 si apre sullo scontro tra Rasha e la coppia madre e figlio formata da Simone e Francesca, scettici di fronte al rapporto che la ragazza ha instaurato con Omer.

I riflettori si spostano dunque su Mattia, che attraverso una nuova busta rossa scopre le reali intenzioni della fidanzata Carlotta, chiamata anche a un confronto con Grazia.



Dopo l'emozionante sorpresa riservata a Giulia Soponariu, che ha potuto riabbracciare la sua famiglia, Simona Ventura annuncia un'importante novità. Il "Grande Fratello" decide di separare Francesca e Simone: da questo momento giocheranno ciascuno per sé.