"Grande Fratello", le anticipazioni della puntata del 15 dicembre: chi sarà il primo "superfinalista"

Durante il nuovo appuntamento del reality, faccia a faccia tra Valentina e Benedetta e l'incontro tra Omer e Rasha
© Da video
Lunedì 15 dicembre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello", il reality show condotto da Simona Ventura e prodotto da Endemol Shine Italy. In studio Cristina Plevani, Ascanio Pacelli, Floriana Secondi e Sonia Bruganelli.
Via dunque alla lunga ed emozionante corsa verso la finalissima, fissata per giovedì 18 dicembre, per eleggere il vincitore di questa edizione. Il televoto settimanale deciderà chi tra Domenico e Omer sarà l'ultimo finalista dopo Giulia, Jonas, Grazia e Anita.
Cresce l'attesa per l'incontro tra Omer e Rasha, nuovamente faccia a faccia dopo una settimana dall'eliminazione della concorrente. Nella Casa tra i due era nata una forte intesa che li aveva visti legarsi, salvo poi vivere una brusca frenata che ha portato alla successiva rottura. La lontananza avrà alimentato nuovi pensieri d'amore?
Spazio anche al confronto tra Benedetta e Valentina, l'ex compagna di Domenico. Quest'ultima aveva preso le distanze dall'uomo dopo diverse ammonizioni proprio sul rapporto che lui aveva instaurato nella Casa con Benedetta, recentemente eliminata dal gioco e invitata nella scorsa puntata a commentare il legame. Non resta, dunque, che scoprire cosa avranno da dirsi le due donne.
Sorprese emozionanti, colpi di scena e decisioni difficili segneranno il cammino dei concorrenti rimasti in gioco. Nell'appuntamento del 15 dicembre anche il primo "superfinalista", che salirà direttamente sul podio per conquistare giovedì la vittoria finale.